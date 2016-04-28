بيكينباور يرشح هونيس لمنصب مدير كرة بايرن

يرى فرانز بيكينباور الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ الألماني أن الرئيس السابق للنادي أولي هوينيس هو من يصلح لتولي منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بدلا من ماتياس سامر، الذي يعاني من مشاكل في الدورة الدموية للدماغ.

وقال اللاعب الألماني السابق في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء: "إنه يعد أبا بالنسبة للعديد من اللاعبين في البايرن، كلمته لها ثقل كبير، قربه من اللاعبين سيساعد الفريق، يعرف جميع مواقف كرة القدم، أولي يمكنه تولي بعض مهام ماتياس سامر خلال غيابه".

وسافر هوينيس مع فريق بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء إلى أسبانيا من أجل حضور مباراته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

ويعتقد بيكينباور أن الفريق البافاري سيحتاج إلى شخصية كبيرة في منصب مدير الكرة لمرافقة المدير الفني جوسيب جوارديولا خلال الفترة الحاسمة من عمر الموسم.

وأضاف بيكينباور قائلا: "ماتياس يشغل منصب مهم في النادي، الآن وفي مباراة حماسية مثل هذه أمام أتلتيكو سيكون من المفيد للفريق أن يحظى بشخص أخر للتواصل بجانب جوسيب جوارديولا".

وثارت الشائعات حول عودة هوينيس مرة أخرى إلى بايرن ميونيخ بعد أن خرج من محبسه في شباط/فبراير الماضي عقب انقضاء نصف مدة العقوبة، التي فرضت عليه (ثلاثة أعوام ونصف العام ) بسبب التهرب الضريبي.

بيد أن هوينيس64/ عاما/ يرغب في أن يحظى ببعض الوقت قبل أن يتخذ قراره بشأن العودة إلى المهام الإدارية.

ورغم ذلك يرى بيكينباو أن "هذه الفرصة تعد مناسبة لإدماج هوينيس مرة أخرى في بايرن ميونيخ".

وحصل سامر قبل عدة أيام على إجازة مرضية بسبب معاناته من مشكلات في الدورة الدموية للدماغ، التي أكد النادي الألماني على إمكانية أن يشفى منها بدون مشاكل، ومع ذلك يبقى موعد عودته لمباشرة أعمال منصبه غير معلوم .

