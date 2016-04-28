فلوريس يبحث مستقبله مع واتفورد نهاية الموسم

أكد كيكي سانشيز فلوريس، مدرب واتفورد، أن هناك بندا يسمح له بفسخ عقده الممتد لعامين بعد النتائج السيئة وآخرها الخسارة أمام كريستال بالاس في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد الماضي.

وأثار فوز واتفورد مرتين فقط في آخر 11 مباراة بالدوري التساؤلات بشأن إذا كان فلوريس الشخص المناسب لقيادة الفريق.

وقال فلوريس للصحفيين الخميس: "لم يسبق لي أن خططت لأي شيء بعيد المدى، لأني أدرك أن الحياة متغيرة ومليئة بالمفاجآت.. لا يمكني إضاعة الوقت في التفكير في المستقبل ضمن كرة القدم".

وأضاف: "هناك بند يتيح لي الحديث إلى إدارة النادي مجددا في نهاية الموسم. ولهذا سنتحدث بنهاية الموسم".

ونجح فلوريس في قيادة واتفورد إلى قبل نهائي كأس الاتحاد في مفاجأة كبيرة ويحتل المركز 12 بالدوري بفارق 10 نقاط عن منطقة الهبوط قبل أربع جولات على النهاية.

ومنح فلوريس واتفورد درجة مناسبة من الاستقرار بعدما تولى أربعة مدربين المسؤولية الموسم الماضي منهم سلافيسا يوكانوفيتش الذي رحل عن منصبه، رغم أنه قاد الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز.

ويستضيف واتفورد منافسه أستون فيلا الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية السبت المقبل.