هوملز يطلب الرحيل من دورتموند والانتقال إلى بايرن

قال نجم كرة القدم الألماني الدولي ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند الألماني الخميس إنه طلب من ناديه السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق حتى يتمكن من الانتقال لبايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) .

ويمتد عقد هوملز مع دورتموند حتى نهاية الموسم المقبل ولكنه أبدى رغبته في الانتقال لبايرن في صيف هذا العام ليخوض معه فعاليات الموسم المقبل.

وذكر مسؤولون من دورتموند أن الأمر سيتوقف على تقدم بايرن بعرض "سخي تماما" .

وصنع هوملز 27/ عاما/ شهرته في دورتموند بعدما فشل في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لبايرن حيث كان لاعبا في قطاع الشباب بالنادي البافاري.