الإصابة تحرم السيتي من جهود سيلفا أمام مدريد

أكد التشيلي مانويل بيليغريني مدرب فريق مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن اللاعب الأسباني ديفيد سيلفا سيغيب عن لقاء الفريق المرتقب أمام مضيفه ريال مدريد الأسباني في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأشار مدرب سيتي إلى أن النجم الإيفواري يايا توريه ربما يعود إلى الفريق بعدما غاب عن مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الاتحاد (معقل سيتي) يوم الثلاثاء الماضي بسبب الإصابة.

وقال بيليغريني خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم: "إن ديفيد سيلفا بحاجة لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة، وهو ما يعني غيابه عن لقاء الفريق أمام الريال يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف بيليغريني: "إن توريه بدأ المشاركة في التدريبات اليوم، سنتابع مدى تحسن حالته خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان جاهزا للقاء من عدمه".

وأبدى المدرب التشيلي انزعاجه من عدم تقديم موعد مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون بالدوري الانجليزي المقرر لها بعد غد الأحد، فيما سيلعب الريال لقاءه المقبل في الدوري الأسباني غدا السبت.

وتساءل بيليغريني: "لا أفهم لماذا لا يمكن تقديم موعد المباراة يوما واحدا فقط؟ لماذا لا نستطيع على الأقل أن نكون في نفس وضع ريال مدريد؟".

وأضاف بيليغريني "نحن لا نمثل مانشستر سيتي فحسب، بل نمثل الكرة الانجليزية أيضا في دوري الأبطال. إنك لا ترغب في إعطاء ميزة للفريق الآخر".

