إيقاف رئيس باليرمو 20 يوما لتشكيكه بنزاهة اينفانتينو

دفع رئيس نادي باليرمو الإيطالي ماوريتسيو زامباريني، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، ثمن تهجمه على الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني اينفانتينو بإيقافه 20 يوما بحسب ما كشف الاتحاد الايطالي الذي فرض هذه العقوبة.

كما فرضت المحكمة الوطنية في الاتحاد الإيطالي غرامة 18 ألف يورو على زامباريني ونفس الغرامة أيضا على فريقه باليرمو.

وكان زامباريني اتهم اينفانتينو بشراء الأصوات في سباقه إلى رئاسة الاتحاد الدولي.

وانتخب اينفانتينو رئيسا لفيفا في 26 فبراير الماضي في الجمعية العمومية غير العادية بعد تفوقه في الجولة الثانية على البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، لتنتهي بذلك حقبة السويسري الاخر جوزف بلاتر الذي تربع على عرش السلطة الكروية العليا لفترة 18 عاما قبل ان يضطر للتنحي بسبب فضائح الفساد والرشوة.

وتعهد اينفانتينو الذي ترك منصبه كامين عام الاتحاد الاوروبي بعد انتخابه في منصبه الجديد، بان يسعى جاهدا لتلميع صورة فيفا مجددا بعد الايام الصعبة التي عاشتها الكرة العالمية نتيجة الفضائح المتتالية.

ورغم الاشادات التي حصل عليها اينفانتينو من شخصيات كروية فاعلة، شكك زامباريني بنزاهة الانتخابات وبكيفية صعود نجم امين عام الاتحاد الاوروبي بهذه السرعة.

وقال رئيس باليرمو في فيديو نشر على موقع "ميديا غول" الايطالي: "النظام لم يتغير والرئيس الجديد لفيفا، رئيس البريقراطيين، كان جزءا من كل شيء حصل في السابق".

وواصل: "اذا تم انتخابه فذلك لانه اشترى اصواتا اكثر من الشيخ (الشيخ سلمان) وحسب".

وتوقع زامباريني، المعروف بكثرة استبداله للمدربين في فريقه منذ ان وصل الى باليرمو عام 2002، ان يتسبب تصريحه بجدل لكنه رحب باي عقوبة تصدر بحقه، قائلا: "امل ان يتم ايقافي بسبب ما قلته: انه لشرف بالنسبة لي".