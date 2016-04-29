بوتشيتينو: أرغب في البقاء مع توتنهام حتى 2021

المصدر: لندن - د ب أ

قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه يرغب في تجديد عقده مع النادي ليستمر حتى عام 2021 .

وأضاف المدرب الأرجنتيني، الذي يستمر عقده الحالي حتى عام 2019، أنه يعشق الحياة مع النادي، الذي يحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

وصرح بوتشيتينو خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة: "القرار يكون سهلا عندما تشعر بحب الناس وكذلك الإمكانيات الهائلة في النادي، لذلك لماذا التغيير؟."

وأضاف: "لقد صنعنا أجواء جيدة في التدريبات وأعتقد أننا بإمكاننا تحقيق إنجازات كبيرة في المستقبل.. أنا مؤمن بهذا المشروع وبهذا النادي. أود البقاء هنا".

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق 7 نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر، قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وقال بوتشيتينو: "كنت أرغب في البقاء لعدة مواسم. لدينا فريق قوي للغاية وشاب ولديه إمكانيات تؤهله لأن يصبح ضمن فرق القمة."

