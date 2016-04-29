زيدان يؤكد غياب رونالدو وبنزيمة عن مواجهة سوسيداد

أكد مدرب ريال مدريد ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان اليوم الجمعة غياب نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة ريال سوسييداد السبت في الدوري المحلي بسبب الاصابة، معربا عن امله في استعادة خدماتهما الاربعاء المقبل ضد مانشستر سيتي في اياب نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا دون تأكيد ذلك.



ولم يكشف زيدان عن مدة غياب البرتغالي مكتفيا بالقول ان اصابته "تحت السيطرة". لكنه تحدث عن "سبعة، ثمانية أيام" بخصوص بنزيمة ما يعني انه قد يكون جاهزا لمباراة الاربعاء ضد سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية رحلة النادي الى سوسييداد "امكانية (جهوزيتهما) لا يمكنني تحديدها اليوم. أتمنى ان يكونا معنا الاربعاء وبجاهزية بنسبة 100%".



واضاف "لا يمكنني تأكيد ذلك. غدا (السبت)، لاعبون اخرون سيلعبون، انها مباراة مهمة بالنسبة لنا".



وكان رونالدو الذي يعاني من اصابة في فخذه الايمن منذ 10 ايام، اعلن انسحابه من مواجهة مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي في اياب دور الاربعة للمسابقة القارية العريقة والتي انتهت بالتعادل السلبي. وبحسب زيدان، فان الاصابة الحالية للبرتغالي تتعلق "بشىء آخر، اي بتمدد جديد".



في المقابل، لعب بنزيمة الشوط الاول امام مانشستر سيتي قبل ان يضطر زيدان الى تبديله في فترة الاستراحة. ويعاني بنزيمة من اصابة عضلية في الفخذ الايمن بحسب ما اعلنه النادي الملكي في بيان له امس الخميس.



وعلق زيدان قائلا: "اصابته تحتاج الى سبعة، ثمانية ايام للتعافي ... ولكن بالنظر الى ذلك فانه قد يكون جاهزا بنسبة 100% لمباراة الاربعاء".



ونفى زيدان تقارير صحافية تطرقت الى احتمال نهاية الموسم بالنسبة لبنزيمة، وختم قائلا "عندما أسمع انه موسمه انتهى، ذلك ليس فقط غير صحيح، ولكنه ليس جيدا".

