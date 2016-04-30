أرسنال يستعيد توازنه.. ونيوكاسل يتنفس الصعداء

استعاد ارسنال توازنه بفوز صعب على ضيفه نوريتش، سيتي صاحب المركز التاسع عشر قبل الاخير 1-صفر اليوم السبت على ملعب "الامارات" في لندن وامام 59989 متفرجا في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.



ويدين ارسنال بفوزه الى مهاجمه الدولي داني ويلبيك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 59.



وعوض ارسنال سقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه سندرلاند في المرحلة الماضية وحقق فوزه التاسع عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 67 نقطة واستعاد المركز الثالث مؤقتا من مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على ساوثمبتون غدا الاحد، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 31 نقطة.



ورفعت جماهير ارسنال لافتات تطالب فيها برحيل المدير الفني للفريٌ، الفرنسي ارسين فينغر بسبب النتائج المخيبة للنادي اللندني واهداره فرصة التتويج باللقب.



وشدد وست هام يونايتد الخناق على مانشستر يونايتد عندما انتزع منه المركز الخامس بفوزه الكبير على مضيفه وست بروميتش البيون 3-صفر.



وسجل السنغالي شيخو كوياتيه (34) ومارك نوبل (45 و79) الاهداف.



ورفع وست هام يونايتد رصيده الى 59 نقطة بفارق الاهداف امام مانشستر يونايتد الذي يستضيف غدا الاحد ليستر سيتي المتصدر في قمة ساخنة سيتوج من خلالها الاخير باللقب للمرة الاولى في تاريخه في حال خروجه فائزا.



ويملك مانشستر يونايتد مباراة مؤجلة.



وتجمد رصيد وست بروميتش البيون عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.



وتنفس نيوكاسل يونايتد الصعداء وخرج للمرة الاولى من المنطقة المؤدية الى الدرجة الاولى بفوزه الصعب والثمين على ضيفه كريستال بالاس بقيادة مدربه السابق الان باردو بهدف وحيد سجله اندروس تاوسند في الدقيقة 59.



واهدر لاعب الوسط الفرنسي يوهان كاباي ركلة جزاء لكريستال بالاس في الدقيقة 70.



وهي المباراة الرابعة على التوالي لنيوكاسل دون خسارة فرفع رصيده الى 33 نقطة وارتقى الى المركز السابع عشر مستغلا تعثر سندرلاند امام مضيفه ستوك سيتي بهدف لجيرماين ديفو (90+4 من ركلة جزاء) مقابل هدف للنمسوي ماركو ارناتوفيتش (50).



ويتفوق نيوكاسل بنقطة واحدة عن سندرلاند الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما رفع ستوك سيتي رصيده الى 48 نقطة في المركز التاسع.

واستعاد ايفرتون نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات السبع الاخيرة في الدوري وتغلب بصعوبة على ضيفه بورنموث بهدفين لتوم كليفرلي (7) ولايتون باينز (64) مقابل هدف لمارك بوغ (9).



وقلب واتفورد تخلفه صفر-1 امام استون فيلا الى فوز بثلاثة 3-2.



وسجل السويسري المين عبدي (45+2) وتروي ديني (90 و90+3) اهداف واتفورد، والايرلندي كيران كلارك (28) والغاني جوردان ايوو (48).



واكمل استون فيلا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الفرنسي علي سيسوكو في الدقيقة 70.



ويلعب غدا ايضا سوانسي سيتي مع ليفربول، على ان تختتم بعد غد الاثنين بالدربي اللندني بين تشلسي وتوتنهام.





