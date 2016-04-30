تورينو يعمق جراح اودينيزي في الدوري الإيطالي

عمق تورينو جراح مضيفه اودينيزي عندما أذله على ملعبه "فريولي" في اودينيزي بالفوز عليه 5-1 اليوم السبت في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وتقدم تورينو بهدفين في الشوط الاول سجلهما السويدي بونتوس يانسون (12) والغاني افريياي اكواه (45)، وقلص اودينيزي الفارق مطلع الشوط الثاني بواسطة البرازيلي فيليبي دال بيلو (47)، قبل ان يرد الضيوف بثلاثية تناوب عليها الفنزويلي جوزيف مارتينيز (50 و83) واندريا بيلوتي (56).

واستعاد تورينو نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، فحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم وارتقى الى المركز العاشر مؤقتا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين امام جنوى الذي يستضيف روما الثالث بعد غد الاثنين في ختام المرحلة.

في المقابل، مني اودينيزي بالخسارة الثامنة عشرة هذا الموسم والثالثة في المباريات الخمس الاخيرة التي كسب فيها 4 نقاط فقط، فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السادس عشر، وانتعشت بالتالي امال باليرمو الثامن عشر (32 نقطة) وكاربي السابع عشر (35 نقطة) في البقاء في الدرجة الأولى.

ويستضيف باليرمو سمبدوريا الرابع عشر، ويحل كاربي ضيفا على يوفنتوس المتوج باللقب الخامس على التوالي غدا الأحد.

ويلعب لاحقا كييفو فيرونا مع فيورنتينا.

ويلعب غدا ايضا امبولي مع بولونيا، وميلان مع فروزينوني، وساسوولو مع هيلاس فيرونا، ولاتسيو مع إنتر ميلان.

ويلتقي الاثنين أيضا نابولي مع اتالانتا.

