روبن: الإصابة حرمتني مشاركة فريقي أمام أتلتيكو

كشف النجم الهولندي آريين روبن أنه لن يشارك ضمن صفوف بايرن ميونيخ الألماني في مباراته المقررة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح روبن أنه لن يكون لائقا للمشاركة حيث لا يزال يتعافى من إصابة في الفخذ، لكنه قال في تصريحات للقناة الفضائية لبايرن ميونيخ اليوم السبت إنه يأمل في العودة قبل نهاية الموسم.

وكانت آخر مشاركة لروبن في أوائل مارس الماضي، في مواجهة بوروسيا دورتموند.

من ناحية أخرى، عاد لاعب قلب الدفاع جيروم بواتينغ إلى قائمة بايرن من جديد وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة الفريق اليوم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.