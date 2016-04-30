غياب لويز وسيلفا عن قائمة البرازيل في كوبا 2016

غاب ثلاثي الدفاع مارسيلو ودافيد لويز وتياغو سيلفا عن تشكيلة موسعة من 40 لاعبا لمنتخب البرازيل لكرة القدم اختارها المدرب دونغا استعدادا لكوبا أميركا 2016.

وفضلا عن مارسيلو (ريال مدريد الإسباني) وثنائي باريس سان جرمان الفرنسي، غاب مهاجم برشلونة الإسباني نيمار نتيجة الاتفاق بين فريقه والمنتخب البرازيلي للعب فقط في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وأشار دونغا إلى الإعلان عن تشكيلته المؤلفة من 23 لاعبا في 5 مايو للمشاركة في البطولة المقررة في الولايات المتحدة بين 3 و23 يونيو المقبل.

في ما يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: اليسون (انترناسيونال)، دييغو الفيش (فالنسيا الإسباني)، مارسيلو غروهي (غريميو)، ايدرسون (بنفيكا البرتغالي).

- الدفاع: دانيال الفيش (برشلونة الإسباني)، فاغنر (كورنثيانز)، فابينيو وجيمرسون (موناكو الفرنسي)، فيليبي لويس (اتلتيكو مدريد الإسباني)، اليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، دوغلاس سانتوس (اتلتيكو مينيرو)، ميراندا (انترميلان الإيطالي)، جيل (شاندونغ لونينغ الصيني)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، غابريال باوليستا (ارسنال الإنجليزي).

- الوسط: رودريغو كايو (ساو باولو)، لويز غوستافو (فولفسبورغ الإلماني)، كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، والاس (غريميو)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، الياس (كورنثيانز)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، باولو هنريكي غانسو (ساو باولو)، ريناتو اغوستو (بكين غوان الصيني)، كاكا (اورلاندو الأميركي)، فيليبي كوتينيو (ليفربول الإنجليزي)، اوسكار وويليان (تشلسي الانجليزي)، لوكاس ليما (سانتوس)، فيليبي اندرسون (لاتسيو الإيطالي).

- الهجوم: لوكاس (باريس سان جرمان الفرنسي)، دوغلاس كوستا (بايرن ميونيخ الألماني)، لوان (غريميو)، هولك (زينيت الروسي)، روبرتو فيرمينيو (ليفربول الإنجليزي)، جوناس (بنفيكا البرتغالي)، اليكس تكسييرا (جيانغسو سونينغ الصيني)، غابريال (سانتوس)، غابريال جيسوس (بالميراس)، ريكاردو اوليفيرا (سانتوس).