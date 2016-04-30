هيتزفيلد: انتقال هوملز إلى بايرن "خطوة منطقية"

أكد اوتمار هيتزفيلد، المدرب السابق لبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، اليوم السبت، أن انتقال ماتس هوملز من دورتموند إلى بايرن خطوة منطقية في مسيرة المدافع الدولي.

وقال هيتزفيلد لشبكة "ار ان دي" أن قرار هوملز بالرحيل يعد ضربة قوية لدورتموند، لكنه توقع أن يواصل دورتموند صراعه مع بايرن على المستوى المحلي".

وأعلن دورتموند أمس الأول الخميس أن نجمه الدولي هوملز طلب السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق حتى يتمكن من الانتقال لبايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني.

ويمتد عقد هوملز مع دورتموند حتى نهاية الموسم المقبل ولكنه أبدى رغبته في الانتقال لبايرن في صيف هذا العام ليخوض معه فعاليات الموسم المقبل.

وذكر مسؤولون من دورتموند أن الأمر سيتوقف على تقدم بايرن بعرض "سخي تماما" يناسب القيمة الكبيرة لهذا اللاعب.

ووصف هيتزفيلد هذه الخطوة بأنها انتقال منطقي "حيث سيتمكن هوملز من الفوز بالألقاب بشكل مستمر، وليس فقط في البوندسليجا لكن سيكون لديه فرصة كل عام للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

ومن المتوقع أن يلعب هوملز في خط دفاع بايرن ميونيخ بجوار جيروم بواتينج وامام الحارس الدولي مانويل نيوير، وهو نفس تشكيل خط دفاع منتخب ألمانيا الفائز بلقب مونديال البرازيل.

وشدد هيتزفيلد على أن هذه الخطوة ستعطي بايرن المزيد من العمق الدفاع بينما ستكون صدمة هائلة لدورتموند، حيث سيرحل أحد نجوم الفريق مجددا، واصفا هوملز بأنه "القائد، والقدوة وعقل الفريق".

ولكن هتيزفيلد أكد أن دورتموند ينجح دائما في التعاقد مع لاعبين جدد ملائمين لعقلية الفريق، "واثق تماما في أن دورتموند سيظل المنافس الرئيسي لبايرن".

وتولى هيتزفيلد تدريب دورتموند بين عامي 1991 و1997 كما تولى تدريب بايرن بين عامي 1998 و2004 وبين عامي 2007 و2008، وفاز مع دورتموند بلقب دوري الأبطال في 1997 ومع بايرن في 2001، بجانب سبعة ألقاب في البوندسليجا بواقع لقبين مع دورتموند وخمسة ألقاب مع بايرن، كما فاز مع بايرن بلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات.

