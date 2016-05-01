إصابة برافو تثير القلق في برشلونة وتشيلي

أصيب كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة في ربلة الساق خلال الفوز على ريال بيتيس 2-صفر السبت في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ليثير الشكوك بشأن مشاركته في اخر مباراتين في صراع اللقب.



وأكد برشلونة عبر موقعه على الإنترنت الأحد أن برافو - الذي حل محله مارك اندريه تير شتيجن في الدقيقة 88- أصيب في ربلة الساق اليمنى.



وقد يغيب برافو عن برشلونة متصدر الدوري في اخر جولتين عندما يستضيف اسبانيول ويلعب على أرض غرناطة في سعيه للاحتفاظ باللقب وفي ظل صراع شرس مع اتليتيكو وريال مدريد.



وسيراقب حالة برافو أيضا خوان انطونيو بيتزي مدرب تشيلي الذي اختار الحارس البالغ من العمر 33 عاما ضمن التشكيلة التي ستدافع عن لقب كأس كوبا امريكا في الولايات المتحدة.



ويتساوى برشلونة في الصدارة مع اتليتيكو مدريد ولكل منهما 85 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد.

