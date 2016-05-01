بلباو ينعش آماله الأوروبية بالفوز على سلتا فيغو

أنعش اتلتيك بيلباو آماله الأوروبية وتغلب على ضيفه سيلتا فيجو 2 1/ الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



ونجح بيلباو في تحويل تأخره بهدف امام سيلتا فيجو إلى الفوز بهدفين ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة امام سيلتا فيجو صاحب المركز السادس.



يذكر أنه يتأهل صاحب المركز الخامس بشكل مباشر إلى بطولة الدورى الأوروبي.



وتقدم سيلتا فيجو بهدف فابيان اوريلانا في الدقيقة 13 ثم تعادل المهاجم المخضرم ارتيز ادوريز لبيلباو في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.



ولعب سيلتا فيجو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد جوستافو جابريل كابرال لحصوله على الانذار الثاني.



واستغل بيلباو النقص العددي في صفوف الفريق الضيف وخطف هدف الفوز في الدقيقة 72 بواسطة راؤول جارسيا.



وحقق بيلباو فوزه السابع عشر في الموسم الحالي مقابل سبعة تعادلات و12 هزيمة فيما خسر سيلتا فيجو للمرة الحادية عشر مقابل تسعة تعادلات و16 انتصار.

