ساوثهامبون يكشف سوء تحضير "سيتي" لمواجهة الريال

اسدى ساوثهامبتون خدمة كبيرة ليونايتد وارسنال باسقاطه ضيفه مانشستر سيتي 4-2 بفضل تألق السنغالي ساديو مانيه الذي سجل ثلاثية، فيما حفظ النيجيري كيليتشي ايهياناتشو ماء وجه الـ"سيتيزينس" بتسجيله الهدفين.

واستحق ساوثهامبتون فوزه الاول على سيتي منذ فبراير 2013 اذ تقدم عليه بهدفين في غضون ثلاث دقائق عبر الايرلندي شاين لونغ (25) ومانيه (28) ثم قلص ايهياناتشو الفارق في اواخر الشوط الاول (44) لكن اللاعب السنغالي ضرب مجددا في الشوط الثاني ووجه الضربة القاضية لرجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني بتسجيله هدفين (57 و68) قبل ان يقلص ايهياناتشو الفارق مجددا في الدقيقة 78 دون ان يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقه هزيمته العاشرة هذا الموسم.

وبهذه الهزيمة، فشل سيتي في استعادة المركز الثالث من ارسنال الذي تغلب السبت على نوريتش سيتي 1-صفر، واصبح متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن الفريق اللندني وحتى ان مركزه الرابع الاخير المؤهل الى دوري الابطال اصبح مهددا من قبل جاره يونايتد لان الاخير يتخلف عليه باربع نقاط ويملك ايضا مباراة مؤجلة.

ويختتم سيتي الذي تحضر بشكل سيء لمباراة الاربعاء التي تجمعه بالعملاق الاسباني ريال مدريد على ملعب الاخير في اياب الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا (صفر-صفر ذهابا)، مشواره هذا الموسم بمواجهة ارسنال بالذات الاحد المقبل على ارضه قبل ان يحل ضيفا على سوانزي سيتي.

وفي المقابل، صعد ساوثهامبتون الى المركز السابع على حساب ليفربول بعدما رفع رصيده الى 57 نقطة، مستفيدا من سقوط الاخير امام مضيفه سوانزي سيتي 1-3.