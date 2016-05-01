فان غال: سأبقى في مانشستر يونايتد الموسم القادم

أشار الهولندي لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إلى أنه واثق من بقائه مع "الشياطين الحمر" الموسم المقبل، رغم التقارير التي تشير إلى قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال فان غال (64 عاما) في تصريحات صحافية: "الموسم المقبل سأكون هنا. عرفنا أن الأمور ستكون هكذا، لهذا السبب تم التعاقد معي ولقد تحدثنا عن هذا السيناريو".

وتابع المدرب الذي انضم إلى يونايتد في 2014 وينتهي عقده في 2017: "كنا نعرف أن العملية تتطلب ثلاث سنوات. أردت التوقيع فقط لسنتين، لكن النادي أراد 3 سنوات وليس أنا. وقعت لثلاث سنوات لذا سأكون هنا السنة المقبلة".

وتابع المدرب الخبير: "كنت أتعرض للإقالة كل اسبوع في الأشهر الستة الأخيرة (من قبل الاعلام)، ولا ازال هنا. لكن هذا السيناريو عشته في كل الاندية التي دربتها".

ويلتقي يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي المتصدر الذي سيتوج بطلا للدوري الانكليزي لكرة القدم لاول مرة في تاريخه بحال فوزه في "اولد ترافورد".

ويبحث يونايتد عن النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع ارسنال ومانشستر سيتي الثالث والرابع في الترتيب بغية تأهله الى دوري ابطال اوروبا.

كما تأهل مانشستر يونايتد الى نهائي مسابقة الكأس حيث سيواجه كريستال بالاس على ملعب "ويمبلي" في 21 مايو.