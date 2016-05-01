يوفنتوس يكمل احتفالات الدوري بهدفي كاربي

واصل يوفنتوس، المتوج بطلا للموسم الخامس على التوالي، مشواره دون هوادة أو تراخٍ، وذلك بتحقيقه فوزه العاشر على التوالي، وجاء على حساب ضيفه الجريح كاربي 2-صفر الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

واحتفل فريق المدرب ماسيميليانو اليغري بلقبه الخامس على التوالي امام جماهيره لانه لم يتسن لفريق "السيدة العجوز" الاحتفال في المرحلة السابقة كونه ضمن التتويج عقب خسارة مطارده المباشر نابولي امام مضيفه روما الاثنين الماضي، فيما لعب يوفنتوس قبله بـ24 ساعة وتغلب على مضيفه ومنافسه اللدود فيورنتينا 2-1.

ويدين يوفنتوس الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة والعشرين على التوالي وتحديدا منذ خسارته امام ساسوولو (صفر-1) في 28 اكتوبر الماضي، بفوزه الخامس والعشرين في المراحل الـ26 الاخيرة الى البرازيلي اندرسون هرنانيز الذي افتتح رصيده مع "بيانكونري" بتسديدة من خارج المنطقة (42)، وسيموني زازا الذي اكد النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 80 من كرة رأسية اثر عرضية من الفرنسي بول بوغبا.

ورفع يوفنتوس الذي يختتم مشواره بمواجهتي هيلاس فيرونا وسمبدوريا، رصيده الى 88 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة عن نابولي الثاني الذي يختتم المرحلة الاثنين بلقاء ضيفه اتالانتا.