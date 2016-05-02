بيرنلي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: لندن - د ب أ

عاد بيرنلي لدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بإنجلترا اثر فوزه على كوينز بارك رينجرز 1 / صفر في ختام مباريات المرحلة الخامسة والأربعين قبل الأخيرة في دوري الدرجة الأولى.

ويدين بيرنلي بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى لاعبه سام فوكس الذي أحرز الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 61 ليقود الفريق إلى العودة سريعا لدوري الدرجة الممتازة بعدما هبط لدوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم الماضي.

وكان تعادل برايتون 1 / 1 مع ديربي كاونتي في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة فرصة رائعة أمام بيرنلي لحجز إحدى بطاقتي التأهل المباشر لدوري الدرجة الممتازة بغض النظر عن نتائج المرحلة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام ميدلسبروع وبرايتون اللذين يلتقيان سويا في المرحلة الأخيرة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها بيرنلي فعاليات دوري الدرجة الممتازة بعدما خاض البطولة نفسها في موسمي 2009 / 2010 و2014 / 2015 ولكنه لم يستمر أكثر من موسم واحد في المسابقة بكل من المرتين السابقتين.