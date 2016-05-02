روما يفلت من مطب جنوى بصعوبة

عزز روما حظوظه بالمركز الثاني المؤهل مباشرة الى دوري ابطال اوروبا والذي انتزعه موقتا من نابولي بفوزه المثير على مضيفه جنوى 3-2 في مباراة لعب فيها القائد الاسطوري فرانشيسكو دور المنقذ مجددا وساهم بخروج فريقه منتصرا من المرحلة السادسة والثلاثين للدوري الايطالي.



ورفع روما الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة عشرة على التوالي وتحديدا منذ خسارته امام يوفنتوس البطل (صفر-1) في 24 يناير الماضي، رصيده الى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة امام نابولي الذي يختتم المرحلة لاحقا بلقاء ضيفه اتالانتا.



ويختتم روما الذي ضمن اقله المركز الثالث المؤهل الى الدور الفاصل من دوري الابطال، موسمه بمواجهة كييفو على ارضه ثم ميلان خارجها، فيما يلعب نابولي مع تورينو خارج ملعب ثم فروزينوني في "سان باولو".



وشهدت المباراة مشاركة لاعب الوسط الهولندي كيفن ستروتمان اساسيا مع فريق العاصمة للمرة الاولى منذ 16 شهرا بعد تعافيه تماما من اصابة خطيرة متجددة في ركبته اليسرى تعرض لها في 25 يناير 2015 امام فيورنتينا، وذلك بعد ان ابعدته ايضا عن الملاعب 8 اشهر في اصابته الاولى في مايو 2014.



وشارك ستروتمان (26 عاما و25 مباراة دولية) كاحتياطي في بعض المباريات منذ فبراير الماضي لكنها المرة الاولى التي يلعب فيها اساسيا منذ 16 شهرا.



وضرب روما باكرا اذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 6 بعد لعبة جماعية رائعة بين ستيفان الشعراوي ولاعب جنوى السابق الارجنتيني دييغو بيروتي والمصري محمد صلاح اذ مرر الاول الكرة بكعبه الى الثاني فحضرها الاخير الى الثالث الذي انهاها في الشباك.



لكن رد المضيف كان سريعا اذ ادرك التعادل في الدقيقة 13 عبر اليوناني بانايوتيش تاختسيديس الذي وصلته الكرة في منتصف المنطقة بتمريرة من الجهة اليسرى عبر الاوروغوياني دييغو لاكسالت فسددها باتقان ارضية على يسار الحارس البولندي فويتسيتش تشيسني.



وفي الشوط الثاني، وجد روما نفسه متخلفا في الدقيقة 65 بهدف من ليوناردو بافوليتي الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى بتمريرة من الفنزويلي توماس رينكون فتلقفها مباشرة على القائم القريب في شباك تشيسني لكن "الاسطورة" توتي الذي دخل في الدقيقة 59 بدلا من بيروتي، فعلها مجددا وانقذ فريقه بتسديدة صاروخية اطلقها من خارج المنطقة اثر ركلة حرة حركها له دانييلي دي روسي (77)، مسجلا هدفه الرابع في المباريات الاربع الاخيرة ما سيحرج ادارة النادي ويدفعها الى تمديد عقد "ملك" روما لعام اخر.



وعندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة خطف نادي العاصمة الفوز والنقاط الثلاث عبر الشعراوي الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى عبر البوسني البديل ادين دزيكو فاطلقها من مسافة قريبة في الشباك (87).



