رونالدو يعود إلى التدريبات.. ويستعد لمواجهة السيتي

تحسنت الحالة البدنية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بعد أن تمكن اليوم من استكمال مران الفريق الملكي حتى نهايته، قبل يومين من مباراته المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان المهاجم الدولي البرتغالي قد شارك في جزء من مران ريال مدريد أمس الأحد، إلا أنه تدرب اليوم بكامل طاقته، وهو الأمر الذي قد يزيد من احتمالات دخوله في حسابات مديره الفني زين الدين زيدان قبل المباراة المصيرية أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وخرج رونالدو، اللاعب الأبرز في صفوف ريال مدريد، في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام فياريال في الدوري الأسباني في 21 أبريل الماضي، بعدما شعر بآلام في المنطقة الخلفية من الفخذ الأيمن.

وغاب رونالدو عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي، التي انتهت بالتعادل السلبي صفر / صفر، رغم تصريح زيدان بأن اللاعب كان يتمتع بلياقة بدنية كاملة بنسبة مئة بالمئة.

وكانت الحالة البدينة لرونالدو محلا للجدال خلال الأيام الأخيرة، حيث غاب اللاعب عن مباراة ريال مدريد السبت أمام ريال سوسيداد، إلا أن ظهوره في مران اليوم بعث التفاؤل في نفوس جماهيره.

وفي المقابل، تبدو مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه في مباراة الأربعاء أكثر صعوبة بسبب آلام الركبة، فقد غاب اللاعب عن المشاركة في مران اليوم وقام بالتدرب بمفرده خارج حدود الملعب.