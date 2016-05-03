أين كان لاعبو ليستر عندما حقق أرسنال آخر ألقابه؟

أثار فوز ليستر سيتي التاريخي بالدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه حس الدعابة لدى بعض الجماهير الرياضية المهتمة بكرة القدم الإنجليزية، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية لا متناهية تجاه فريق أرسنال الذي واصل الغياب عن بطولة الدوري للموسم الثاني عشر على التوالي وتحديداً منذ موسم 2004 عندما حصل أرسين فينغر وفريقه على لقب الدوري دون هزيمة.

وانهى أرسنال موسمه التاريخي برصيد 90 نقطة من 26 فوزاً و12 حالة تعادل، فيما كان ليستر أحد الهابطين إلى الدرجة الاولى بعدما جمع 33 نقطة فقط وبفارق 57 نقطة عن الأبطال.

وحينها كان كلاوديو رانييري يعيش في بحبوحة وجلب أبرز نجوم العالم إلى تشيلسي في بداية عهد رومان أبراموفيتش، لكن الأخير لم يتحمل أن يحصل فريقه على المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن أرسنال، وأقال المدرب الذي سيحتفل بالبطولة أمام فريقه القديم في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

وكان روبرت هوث قائد دفاع ليستر الحالي أحد أسلحة رانييري في تشيلسي رغم أنه كان صغيراً وقتها ووجود مارسيل ديساييه وجون تيري وويليام غالاس، وبعد رحلة طويلة في صفوف تشيلسي وميدلزبره وستوك سيتي، حل في ليستر لاعباً معاراً قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى بطل الدوري الإنجليزي.

وكان كاسبر شمايكل ابن الأسطورة الدنماركية بيتر لاعباً في أكاديمية مانشستر سيتي وطالباً في ذات الوقت ولعب في صفوف السيتي ونتوس كاونتي وديربي كاونتي وليدز يونايتد.

وتبدو قصة جايمي فاردي الأبرز في هذا الجانب، بعدما استبعده مسؤولو شيفيلد يونايتد، ليضطر إلى اللعب في فريق ستوكس بريدج ستييلز موسم 2004 وحينها كان يعمل في مناجم الفحم، أما شريكه في خط الهجوم رياض محرز فكان يعيش في باريس ويبلغ من العمر 13 عاماً ويلعب في فريق هواة في ضواحي باريس يُدعى سارسيلييس ، ودانيال درينكووتر كان لاعباً في صفوف شباب مانشستر يونايتد.

وفي 2004 كان نجولو كانتي المولود من أبوين ماليين يعيش في باريس ويبلغ من العمر 13 عاماً، ويلعب في فريق سوريسنيس الباريسي، وفي المقابل كان الحارس الأسترالي مارك شوارزر يذود عن شباك ميدلزبره، ورحل بعدها إلى فولهام وتشيلسي وليستر وحقق البطولة مرتين.. وأرسنال لم يحقق اللقب بعد.

