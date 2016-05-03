انفانتينو يشيد بإنجاز ليستر التاريخي

أشاد السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باللقب التاريخي، الذي حققه نادي ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي، معتبرا هذا الإنجاز أحد تلك الإنجازات، التي يستطيع "سحر كرة القدم" وحده جعلها أمرا ممكنا.

وقال رئيس الفيفا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في بودابست: "إنها إحدى الحكايات الخرافية، هي إحدى الحكايات التاريخية الرائعة التي يمكن لكرة القدم وحدها كتابتها، لم يكن أحد يعتبر هذا الأمر ممكنا في بداية الموسم، إنه سحر كرة القدم".

ويرى المسؤول السويسري أيضا أن لقب ليستر ليس مصدرا للفخر لجماهير النادي الإنجليزي وحسب، بل لجميع متابعي كرة القدم.

وحصد ليستر سيتي اللقب الأول له في تاريخه أمس الاثنين، بعدما أخفق توتنهام، أقرب ملاحقيه في الدوري الإنجليزي، في تحقيق الفوز على تشيلسي وتعادل معه 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.