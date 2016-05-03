توريس: بايرن أفضل خصم واجهه أتليتكو خلال الموسم

قال فرناندو توريس مهاجم أتليتيكو مدريد إن فريقه مطالب بالأداء الجماعي للفوز ببطاقة العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في اخر ثلاثة مواسم وذلك بملعب بايرن ميونيخ الثلاثاء.



وفاز أتليتيكو بملعبه 1-صفر الأسبوع الماضي في ذهاب قبل النهائي ليحصل على أفضلية طفيفة قبل زيارة ميونيخ الألمانية ويتطلع لبلوغ النهائي كما فعل في 2014.



وسيلتقي ريال مدريد - الذي هزم أتليتيكو في النهائي قبل عامين - مع ضيفه مانشستر سيتي بعد التعادل بدون أهداف ذهابا.



وقال توريس للصحفيين الاثنين "أهم شيء أننا ندرك حجمنا ولن نحقق شيئا اذا لم نلعب كفريق وبالعمل الجماعي يمكننا الفوز على أي فريق."



ويصل أتليتيكو لهذه المواجهة وهو في أفضل حالاته بعد الفوز في سبع مباريات متتالية في جميع المسابقات وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية.



كما يتساوى مع برشلونة في رصيد النقاط في قمة دوري الدرجة الأولى الاسباني مع تبقي جولتين على النهاية.



وأضاف توريس (32 عاما) "نحن أقل الفرق استقبالا لأهداف في أوروبا ونسجل تقريبا في كل مباراة منذ منتصف الموسم حتى الآن وسنلعب للفوز ونبذل كل جهد لتحقيق حلمنا."



وتابع "نود المحافظة على روح الفريق وأن نموت لأجل كل فرد ونعتبر كل مباراة معركة لكن بايرن ربما يكون أفضل فريق واجهناه هذا الموسم."



ويستعيد أتليتيكو جهود المدافع دييجو جودين بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



ورفض المدرب دييجو سيميوني الكشف عما اذا كان جودين سيشارك قائلا "يوجد أربعة مدافعين أقوياء جاهزين."



وأضاف المدرب الفائز بالدوري الاسباني والدوري الأوروبي مع أتليتيكو "الجهد الذي بذلناه على مدار أربعة أعوام ونصف يؤتي ثماره كما نملك لاعبين صاعدين ومن الرائع العمل معهم."

