رانييري لجماهير ليستر: الإنجاز "المذهل" قد لا يتكرر

نبه كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، جمهور النادي الذي يعيش حلما "لا يصدق" بعد التتويج بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بأن هذا الانجاز قد لا يتكرر في الموسم المقبل.



وتحدث رانييري للمرة الأولى منذ حسم اللقب أمس الاثنين، بعد تعادل ملاحقه توتنهام هوتسبير أمام تشيلسي قائلا إن طموحه الآن أن يكون فريقه ضمن المراكز العشرة الأولى في الموسم المقبل.



وهذه إجابة تقليدية للمدرب الايطالي الذي قضى الموسم بأكمله يقلل من فرص فريقه في التتويج بالدوري قبل أن يحقق أكبر مفاجأة ربما في تاريخ كرة القدم الانجليزية.



وعاد رانييري ليقود مران ليستر اليوم الثلاثاء، والتقى بلاعبيه لأول مرة بعد التتويج ووصف الانجاز "بالمذهل"، معتبرا أن سر النجاح هو اللعب "من القلب والروح".



وعن إمكانية تكرار الانجاز في الموسم المقبل قال رانييري لمحطة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن هذا سيحدث لكننا نود بالطبع مواصلة البناء".



وأضاف: "عندما حضرت إلى هنا كان المشروع متعلقا ببناء مؤسسة جيدة للغاية والتطور ببطء وأن ننافس بعد ثلاث أو أربع سنوات في الدوري الأوروبي ثم دوري أبطال أوروبا".



وزاد: "هذا الموسم خارج المشروع لكن المؤسسة قوية للغاية وندرك جيدا أن الهدف هو التنافس للوجود بين أول عشرة مراكز".



وأشار رانييري إلى عدم رغبته في بيع أي لاعب ممن باتوا محط أنظار أندية كبرى وأن أي تعاقدات جديدة يجب أن تلائم عقلية ليستر.



وتابع: "لا أريد بيع أي لاعب واذا لم يرغب أحد في البقاء معنا فهذا يعني أنه ليس سعيدا ولا أريد لاعبين غير سعداء".



وأضاف: "نتطلع لتعزيز صفوفنا أيضا لكن بلاعبين يملكون نفس العقلية".



وقال رانييري إن الاحتفالات باللقب لم تكن كبيرة في منزله مقارنة بالاحتفالات الصاخبة للاعبين في منزل المهاجم جيمي فاردي بعد تعادل توتنهام 2-2 مع تشيلسي كما بثتها محطات تلفزيونية.



وكان رانييري عائدا في رحلة طيران من ايطاليا بعدما احتفل مع والدته ريناتا بعيد ميلادها 96 وشاهد اللقاء مع زوجته.



ولقب الدوري هو الأول في مسيرة رانييري التدريبية التي بدأت قبل 28 عاما لكنه يقول: "لطالما كنت مقتنعا بأنني يجب أن أفوز بلقب. أريد الفوز ولا أعرف أين وأنا شخص ايجابي دائما".

