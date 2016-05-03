رونالدو: أرقامي أدخلتني تاريخ كرة القدم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد أنه أصبح "جزءا من تاريخ كرة القدم لأن الأرقام تتحدث عن نفسها سواء كان بعض الناس يروق لهم طريقة لعبه أو لا".

وجاءت تصريحات رونالدو من خلال مقابلة له مع وسائل الإعلام التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الثلاثاء.

وقال رونالدو: "لا يراودني شك أنني سأدخل إلى تاريخ كرة القدم، سواء أعجب بي الناس أو لا، فالأرقام تتحدث عن نفسها، سأكون هناك مع الأخرين، أروق للبعض بشكل كبير ولا أروق للبعض الآخر ولكن ليس لدي شك أنني أصبحت جزءا من تاريخ كرة القدم".

ويحظى رونالدو، الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفرصة خوض مباراة نهائية جديدة في هذه البطولة إذا ما نجح فريقه غدا الأربعاء في الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف النهائي.

وأضاف اللاعب البرتغالي قائلا: "إنه أمر مميز أن أكون الهداف التاريخي لدوري الأبطال، بالطبع أشعر بالسعادة كوني تمكنت من تحقيق ذلك، إنها بطولة مميزة وهي بطولة يعشقها ريال مدريد".

وتابع: "لقد كنت محظوظا بالفوز مرتين بهذه البطولة وبالطبع أرغب في الفوز مرة أخرى، أتمنى أن أفوز مجددا هذا العام، الجماهير تعشق دوري الأبطال أنا أيضا أحبها كثيرا، إنها بطولة مميزة".

وتحدث مهاجم ريال مدريد عن الأمور، التي تثير دوافعه داخل الملعب: "أن أقوم بما يروق لي وأن أقوم بعملي بشكل جيد والاستمتاع بالمنافسة وأن أضمن استمتاع الجماهير، أسعى لتسجيل الأهداف، الجماهير تحب أن ترى مباراة جيدة وبالطبع تحب الأهداف وهذا هو عملي".

ويرى رونالدو أن السر يكمن في الاستمتاع : "الاستمتاع هي الكلمة التي أريد أن أشير إليها لأن هذه هي كرة القدم: هي السعادة والشغف والمعاناة".

واعترف اللاعب البرتغالي أنه لم يتبع أسلوب أي لاعب آخر: "لم أركز مع أي لاعب ولم تنتابني رغبة في أن أكون مثل أحدهم، أعرف أن العديد من اللاعبين الكبار كانوا في سبورتنج لشبونة ولكنني دائما ما كنت أفكر في المستقبل".

ورغم ذلك، ذكر رونالد أسماء ثلاثة لاعبين كان معجبا بهم عندما كان صغيرا: "معاييري القياسية كانت تنحصر في فيرناندو كوتو وروي كوستا ولويس فيجو لأنهم كانوا الأسماء الأكبر في الكرة البرتغالية".

وأكد رونالدو على ثقته المطلقة في نظرته لنفسه: "دائما ما كنت أؤمن بأنني لاعب مميز منذ بدأت في سبورتنج، كنت أشعر بأنني سأكون لاعبا كبيرا عاجلا أو أجلا، لم أفكر في أن كل شيء سينتهي سريعا ولكنني كنت أستعد لأنه كما قلت المهارة كانت موجودة".

