غوتزه يغضب متابعيه بسبب "game of thrones"

أثار اللاعب الألماني ماريو غوتزه، نجم بايرن ميونيخ، غضب متابعي المسلسل الروائي "game of thrones" بعدما أعلن عن السر الأكبر للملحمة الخيالية من خلال تعليق له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وعبر أحد المتابعين للنجم الدولي الألماني، وهو أحد الذين لم يشاهدوا الحلقة الثانية من الموسم السادس لهذا المسلسل، والتي تم عرضها الاثنين في ألمانيا، عن غضبه من اللاعب، وقال: "لقد تمكنت من تحاشي جميع الإيضاحات طوال هذا الوقت، والآن وجدت واحدة عبر انستغرام، هل تخدعني؟"، فيما قال آخر: "مهلا، الرصاصة خرجت من الناحية الأخرى".