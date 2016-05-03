فيردر بريمن يكتسح شباك شتوتجارت

المصدر: بريمن - د ب أ

عزز فيردر بريمن آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى في ألمانيا بفوزه الساحق 6 / 2 على شتوتجارت في ختام مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) .

ورفع بريمن رصيده إلى 34 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة أمام إنتراخت فرانكفورت وشتوتجارت الذي تراجع للمركز السابع عشر قبل الأخير في جدول المسابقة.

وسجل فين بارتلز هدفين لبريمن في الدقيقتين العاشرة و80 وأضاف فيدريكو باربا لاعب شتوتجارت (عن طريق الخطأ في مرمى فريقه) وليفين أوزتونالي وكلاوديو بيتزارو وأنتوني إيجا الأهداف الأخرى لبريمن في الدقائق 33 و42 و64 و86 على الترتيب.

وسجل دانيال ديدافي وفيدريكو باربا هدفي شتوتجارت في الدقيقتين 26 و53 .