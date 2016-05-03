ملقا يؤكد هبوط ليفانتي إلى الدرجة الثانية

المصدر: ملقا - د ب أ

ودع ملقا دوامة النتائج الهزيلة بفوز ثمين ومتأخر 3 / 1 على ليفانتي في ختام مباريات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

والفوز هو الأول لملقا في آخر ست مباريات خاضها في المسابقة ليرفع رصيده إلى 45 نقطة ويتقدم للمركز الثامن بفارق نقطة واحدة فقط أمام فالنسيا وتجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة في المركز العشرين الأخير ليتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

وسجل دوجي كوب هدفيين لملقا في الدقيقتين 30 و89 وأضاف تشوري كاسترو الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة وأحرز خوسيه لويس موراليس هدف حفظ ماء الوجه لليفانتي في الدقيقة 42 .

