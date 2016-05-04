سيميوني يعيد مغامرة أتليتكو التاريخية ويبلغ النهائي

تأهل اتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته على ملعب بايرن ميونيخ الألماني 1 2/ في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون بفوز اتلتيكو بهدف نظيف ليتعادل الفريقان 2 2/ ولكن الفريق الاسباني استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين وتأهل إلى المباراة النهائية.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف في الدقيقة 30 عن طريق لاعب الوسط الاسباني تشابي الونسو ثم تعادل المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان لاتلتيكو في الدقيقة 54 ثم سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لبايرن في الدقيقة .74

وشهدت المباراة إهدار ضربتي جزاء حيث تصدى جان اوبلاك حارس اتلتيكو لضربة الجزاء التي نفذها توماس مولر في الدقيقة 34 كما تصدى مانويل نيوير حارس بايرن لضربة الجزاء التي نفذها فرناندو توريس في الدقيقة .83

ويلتقي اتلتيكو في المباراة النهائية التي تقام في ميلان يوم 28 ايار/مايو الجاري مع الفائز من المواجهة الاخرى في المربع الذهبي والتي تجمع غدا الأربعاء بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي علما بأن مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد انتهت بالتعادل السلبي.

وتأهل بايرن ميونيخ من دور المجموعات بعد أن حقق خمسة انتصارات وخسر مرة واحدة ثم فاز على يوفنتوس في دور الستة عشر وبنفيكا في دور الثمانية وحقق اتلتيكو اربعة انتصارات في دور المجموعات مقابل هزيمة واحدة وتعادل واحد وفي دور الستة عشر اطاح بايندهوفن ثم فاز على برشلونة في دور الثمانية.

والتقى الفريقان مرة واحدة من قبل في دوري أبطال أوروبا حيث تعادل بايرن مع اتلتيكو بهدف قاتل 1 / 1 في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني لمباراتهما بنهائي بطولة 1974 ، لتعاد المباراة ويحقق بايرن الفوز بنتيجة 4 / صفر ويتوج باللقب الأول من خمسة ألقاب حققها حتى الآن في البطولة الأوروبية.

وعادل بايرن الرقم القياسي الذي سجله مانشستر يونايتد الإنجليزي في عامي 2006 و2008 ، وحقق الانتصار الثاني عشر له على التوالي على ملعبه بدوري الأبطال.

ولم يسبق لأي فريق خاض إياب الدور قبل النهائي على ملعبه، انتزاع بطاقة التأهل لنهائي البطولة الأوروبية منذ عام 2011 .

وسجل بايرن بداية قوية للمباراة بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من تحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية معتمدا على سرعة ديفيد الابا وفيليب لام في الجناحين لكنه النادي البافاري لم ينجح في تهديد مرمى جان اوبلاك حارس اتلتيكو.

وجاءت أول فرصة لاتلتيكو بعد مرور ربع ساعة بعدما وصلت الكرة لجابي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها مانويل نيوير ببراعة.

وكاد ارتورو فيدال أن يفتتح التسجيل لبايرن في الدقيقة 18 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن اوبلاك امسك الكرة بثبات.

وشن بايرن هجمة جديدة انتهت بانفراد كامل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولكن اوبلاك وقف له بالمرصاد.

وكاد الجناح الفرنسي فرانك ريبييري أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض عبر تصويبة صاروخية بعيدة المدى ولكن اوبلاك ابعد الكرة بأطراف أصابعه لترتد إلى ليفاندوفسكي على بعد ست ياردات من المرمى ولكن حارس اتلتيكو ابعد الخطر مجددا.

واستحق بايرن ميونيخ أن يتقدم بهدف في الدقيقة 30 عبر ضربة حرة مباشرة نفذها تشابي الونسو بقدمه اليمنى لتصطدم الكرة بأقدام خوسي ماريا خيمينيز مدافع اتلتيكو وتسكن الشباك.

وحصل بايرن ميونيخ على ضربة جزاء في الدقيقة 34 بعد عرقلة خافي مارتينيز من جانب خيمينيز ليتقدم توماس مولر للتنفيذ ولكن اوبلاك تصدى للكرة بمهارة.

وشهدت أخر عشر دقائق من الشوط الأول المزيد من الفاعلية من جانب بايرن وسط محاولات على استحياء لاتلتيكو مدريد ولكن لم يحدث أي جديد على مستوى النتيجة.

وبدأ اتلتيكو الشوط الثاني محاولا تغير طريقة لعبه بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكن بايرن أيضا لعب بشكل هجومي بهدف تسجيل هدف التأهل.

وجاءت الدقيقة 54 لتشهد هدف التعادل لاتلتيكو بتوقيع المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان الذي تلقى تمريرة رائعة من فرناندو توريس وضعته في مواجهة المرمى ليسدد بكل سهولة في شباك مانويل نيوير.

وكاد تشابي الونسو أن يحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67 عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن اوبلاك تصدى للكرة بثبات.

وسنحت فرصة جديدة لبايرن لتسجيل الهدف الثاني ولكن هذه المرة عبرة تسديدة مباشرة نفذها ليفاندوفسكي من داخل منطقة الجزاء ولكن اوبلاك واصل الدفاع عن مرماه ببسالة. وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 74 إثر عرضية من الناحية اليسرى عن طريق ديفيد الابا هيأها فيدال برأسه ليرتقي لها المهاجم البولندي بضربة رأس قوية إلى داخل الشباك.

وانحصر اللعب في منطقة جزاء اتلتيكو مدريد وسط هجوم ضاري من جانب بايرن بحثا عن هدف الفوز الحاسم في الوقت الذي تراجع فيه الفريق الاسباني بكامل خطوطه لتأمين مرمى اوبلاك من الطوفان الهجومي لأصحاب الأرض.

وعلى عكس سير اللعب حصل اتلتيكو على ضربة جزاء قبل سبع دقائق من نهاية المباراة بعد تعرض فرناندو توريس للعرقلة من جانب خافي مارتينيز، ولكن بدا وأن الإعاقة حدثت خارج منطقة الجزاء، ونفذ توريس ضربة الجزاء بنفسه ولكن نيوير تصدى للكرة ببراعة.

وشهدت أخر خمس دقائق من الوقت الأصلي بالإضافة إلى خمس دقائق وقت بدل ضائع، إهدار بايرن ميونيخ مجموعة من الفرص المحققة وسط استبسال دفاعي من جانب الحارس اوبلاك والدفاع الاسباني.