أدريانو.. برشلوني جديد متهم بالتهرب الضريبي

أقام الادعاء الأسباني دعوى قضائية ضد لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي أدريانو كوريا نجم برشلونة الأسباني لاتهامه بالتهرب الضريبي وعدم دفع مبلغ قدره 646 ألف و85 يورو (743 ألف دولار) إلى الضرائب الأسبانية.

وطبقا للدعوى المقامة ، تهرب أدريانو من سداد بعض الضرائب المستحقة عليه نظير عقود الدعاية التي أبرمها في عامي 2011 و2012 وذلك عن طريق شركة تتخذ من مدينة ماديرا البرتغالية مقرا لها.

وذكر الادعاء أن اللاعب أخفى المقابل المالي لعقده مع شركة "نايكي" للملابس والأدوات الرياضية والبالغ 63 ألف و304 يورو في 2011 وادعى نقل حقوقه الدعائية للشركة التي تأسست في ماديرا عام 2001 .

وأوضح الادعاء أن اللاعب قدم إقراره الضريبي عن عامي 2011 و2012 وسدد في العام الأول 178 ألف و310 يورو وفي العام الثاني 149 ألف و47 يورو ولكنه لم يدرج دخله من العقود الدعائية وهو ما يعني تهربه من سداد ضرائب تبلغ قيمتها 646 ألف و85 يورو.