الرئيس الإيطالي يكرم رانييري

المصدر: روما - د ب أ

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الأربعاء إن المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر سيتي ترشح لتكريم رسمي بعد إنجازه "المذهل" بقيادة فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويقوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في كل عام بتكريم العشرات ممن قدموا خدمات من نوع خاص لإيطاليا.

وقال رينزي في تصريحات للإذاعة الإيطالية إن رانييري يستحق ميدالية لأنه "بعث برسالة جميلة عن بلادنا عندما قال إنه دائما يثق في أن أكثر الأحلام صعوبة يمكن أن تتحول إلى حقيقة."

وأضاف "سأقترح على الرئيس ماتاريلا ولجنة التكريم ، تكريم هذا المدرب الإيطالي الرائع."

وكشف رينزى عن أنه كان على تواصل عبر الرسائل مع رانييري منذ نوفمبر أو ديسمبر الماضيين ، ومازحه بشأن مشواره السابق مع فيورنتينا ، الفريق الذي يشجعه رئيس الوزراء.

وقال رينزي "كنت أتمنى فوز فيورنتينا بلقب الدوري مثل ليستر" ، علما بأن الفريق توج مرتين فقط بلقب الدوري آخرهما في موسم 1968 / 1969 .