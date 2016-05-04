فيدال: أتليتكو مدريد فريق قبيح

المصدر: ميونخ - د ب أ

اعتبر التشيلي أرتورو فيدال نجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أن خروج فريقه من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا أمر غير عادل وأنه جاء نتيجة "الكرة القبيحة" التي قدمها أتلتيكو مدريد الأسباني.

وخرج بايرن من المربع الذهبي للبطولة رغم فوزه 2 / 1 على أتلتيكو في مباراة الإياب وذلك لخسارته صفر / 1 على ملعب أتلتيكو ذهابا.

وقال فيدال : "سيطرنا على 180 دقيقة في مواجهة أتلتيكو.. ولكن ، في كرة القدم ، الأفضل لا يفوز دائما.. تفوقت الكرة القبيحة في مواجهة أفضل كرة في العالم".

وردا على سؤال عما إذا كان أتلتيكو يستحق العبور للنهائي ، قال فيدال : "لا بالطبع. بناء على كل ما حدث في 180 دقيقة (مباراتا الذهاب والإياب) ".

وأشار فيدال إلى أن بايرن فقد فرصة الفوز باللقب الأوروبي لكنه يستطيع حسم لقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وأوضح : "ما زال أمامنا لقبان. وبعدها سأشارك مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا أمريكا.. ألتزم الهدوء وأصبح لدي ثأر. ما زلت شابا وأتمنى أن أفوز بلقب دوري الأبطال في السنوات المقبلة".

