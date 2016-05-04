ليفربول يتسلح بجماهير أنفيلد لتجاوز فياريال

يتطلع ليفربول الإنجليزي إلى الاستفادة من جديد بدعم جماهيره في استاد "أنفيلد" لتجاوز تأخره بهدف ذهابا أمام فياريال الأسباني والتأهل على حسابه إلى الدور النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان الخميس في جولة الإياب بالدور قبل النهائي ، التي تشهد أيضا لقاء أشبيلية الأسباني وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وكانت ضربة جزاء متأخرة قادت أشبيلية للتعادل مع شاختار 2 / 2 ذهابا في أوكرانيا ليواصل الفريق الأسباني تقدمه نحو إحراز لقب الدوري الأوروبي للموسم الثالث على التوالي ، بينما فاز فياريال 1 / صفر ذهابا على ملعبه أمام ليفربول ويتطلع إلى انتزاع بطاقة التأهل أملا في خوض نهائي أسباني خالص في مدينة بازل السويسرية في 18 أيار/مايو الجاري.

يذكر أن ليفربول كان يقف على بوابة الخروج من دور الثمانية أمام بوروسيا دورتموند الألماني حيث كان متأخرا في النتيجة الإجمالية 2 / 4 حتى الدقيقة 65 من مباراة الإياب لكنه انتفض وسط الدعم الجماهيري في الأنفيلد وسجل ثلاثة أهداف متأخرة لينتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

ويتطلع ليفربول الآن إلى أن يقوده الدعم الجماهيري من جديد في تجاوز عقبة فياريال والتأهل للنهائي ، بعد أن حسم الفريق الاسباني مباراة الذهاب بهدف في الوقت القاتل سجله أدريان لوبيز.

وقال أدم لالانا لاعب خط وسط ليفربول "ملعب أنفيلد سيكون حاسما. ما زلت أفكر في واجهة دورتموند وما حدث فيها.. علينا إشعال الأجواء في الاستاد ومن ثم سنحرز الهدفين اللذين نحتاج إليهما."

ويتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من فريقه جهدا أكبر من الذي شهدته المباراة الماضية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع هذا الاسبوع ، حيث دفع بتشكيلة من الشبان وخسر ليفربول أمام مضيفه سوانزي سيتي 1 / 3 .

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول على الإنترنت "أشعر بخيبة الأمل لأننا لو لعبنا بمستوانا ل90 دقيقة كنا سنفوز بهذه المباراة ، ولكننا لم نقدم مباراة جيدة وكانت هذه هي المشكلة."

وأضاف "يجب أن نتقبل النتيجة ، وهو ما نفعله ، ثم نعمل على تقديم الأفضل في مباراة الخميس."

ويخوض فياريال مباراة الغد بمعنويات عالية بعد أن تغلب على بلنسية 2 / صفر مساء الأحد ليحرز المركز الرابع في الدوري الأسباني ويحسم مشاركته في الدور التمهيدي المؤهل دوري أبطال أوروبا.

كذلك لا يعاني فياريال حاليا من الإصابات ، حيث استعاد لاعبه المخضرم روبرتو سولدادو لياقته من جديد.

ويدرك لاعبو فياريال صعوبة المهمة في مباراة الغد ، وقال المدافع ماتيو موساشيو "سنعاني كثيرا على ملعب أنفيلد ، هذا مؤكد."

وأضاف "ليفربول يكون قويا للغاية عند اللعب على ملعبه ووسط جماهيره ، الجميع يعرفون ذلك.. لكنني أعتقد أن لدينا الإمكانيات والشخصية المطلوبة لتجاوز هذا الاختبار."

وتجدر الإشارة إلى أن فياريال لم يسبق له التتويج في بطولة كبيرة أو الوصول إلى النهائي ، فكان قد خسر أمام أرسنال الإنجليزي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2006 وأمام بلنسية في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) عام 2004 .

أما أشبيلية فقد توج بأربعة ألقاب في البطولة الأوروبية الثانية ويتطلع إلى الفوز بها للموسم الثالث على التوالي.

وسيفتقد أوناي إيمري المدير الفني لأشبيلية في مباراة الغد جهود المخضرمين خوسيه أنطونيو رييس ومايكل كرون-ديلهي بسبب الإصابات لكن تيموثي كولودزيكاك استعاد لياقته من جديد.

ويتطلع أشبيلية للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي للمرة الخامسة خلال آخر 11 موسما ، علما بأنه توج باللقب في أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 .

وقال فيتولو لاعب أشبيلية إن الفريق يحاول تفادي الإفراط في الثقة بعد التعادل في أوكرانيا ، وأضاف "إذا اعتقدنا أن المواجهة ستكون سهلة ، ربما نتلقى صدمة."

وأضاف "شاختار ليس فريقا سيئا بشكل عام ، وسيصنع العديد من المشكلات بالنسبة لنا ، أنا واثق من هذا. يجب أن نلعب بهدوء ، وبالكثير من الصبر."

ويتوقع حضور جماهيري محدود من جانب مشجعي شاختار حيث وجد الفريق الأوكراني صعوبة في بيع 400 تذكرة فقط مخصصة لمشجعيه.

وقال فاكوندو فيريرا في تصريحات لموقع شاختار على الإنترنت "أعتقد أن المباراة في أشبيلية ستكون مختلفة للغاية عن مباراة لفيف. حيث أن المنافس سيلعب على أرضه.. سنكون بحاجة إلى الهجوم ، لأن التعادل ليس في صالحنا. يجب أن نسجل."

