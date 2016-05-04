ميسي يتدرب في الأرجنتين ويعود للمثول أمام المحكمة

أكد خيراردو مارتينو المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أن لاعبه ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة الأسباني سيسافر إلى الأرجنتيني أواخر شهر أيار/مايو الحالي للانضمام إلى المعسكر التدريبي للمنتخب استعدادا لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقررة في الولايات المتحدة الشهر المقبل ثم يعود سريعا إلى أسبانيا للمثول أمام المحكمة في الثاني من يونيو المقبل حيث تنظر المحكمة قضية تهرب ميسي الضريبي.

وقال مارتينو : "ميسي سيحضر إلى الأرجنتين للتدريب مع الفريق بعد خوض المباراة النهائية لكأس ملك أسبانيا مع فريقه برشلونة".

واعترف مارتينو بأن عددا من لاعبي المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) سيتأخرون في انضمامهم لمعسكر الفريق التدريبي بسبب ارتباطاتهم مع أنديتهم المختلفة مشيرا إلى أنه لا يقول هذا ليكون مبررا في حالة فشل الفريق في الفوز باللقب القاري الشهر المقبل.

وأوضح أنه في حالة الهزيمة والفشل في إحراز اللقب فإن أحدا لن يتذكر اسم أي لاعب أو الإصابات لأن مدربي جميع المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا يعانون من نفس المشاكل حيث تتاح لهم فرصة ضيقة لتدريب وإعداد لاعبيهم قبل البطولة.

وأشار مارتينو إلى أنه يحتاج للإجابة على 17 سؤالا من أجل تقليص قائمة الفريق من 40 لاعبا إلى 23 لاعبا.

وأضاف : "أحتاج أولا لمشاهدة مستوى اللاعبين مع أنديتهم في نهاية الموسم لأنه أمر جوهري في الاختيارات ثم تأتي بعدها المعايير التي أضعها في رأسي والأسئلة التي يجب الإجابة عليها وجميها أشياء لا يمكنني كشفها".

ويخوض المنتخب الأرجنتين فعاليات الدور الأول في كوبا أمريكا 2016 على رأس المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات تشيلي وبنما وبوليفيا حيث يلتقيها في السادس والعاشر و14 من يونيو المقبل على الترتيب.