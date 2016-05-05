أوليتش: غوارديولا فاشل.. لن يتذكره الألمان

قال ايفيتسا أوليتش المهاجم السابق لبايرن ميونيخ اليوم الخميس إن المدرب بيب غوارديولا فشل في ترك بصمة مع الفريق رغم استمرار لهيمنة النادي على كرة القدم في ألمانيا.



ووجه الكرواتي أوليتش (36 عاما) الفائز بثنائية الدوري والكأس المحلية مع بايرن 2010 انتقادات لغوارديولا بعد خروج الفريق من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي.



وقال أوليتش لموقع صحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية على الانترنت "خرج غوارديولا من قبل نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية وقياسا على معايير بايرن المرتفعة هذا يمثل فشلا."



وأضاف "ربما يقول بعض الأشخاص إنه فاز بمجموعة من الألقاب المحلية لكن قياسا بقوة النادي فان هذا انجاز يبدو في حكم المضمون."



وسينتقل غوارديولا - الذي قاد بايرن خلفا ليوب هينكس الفائز بثلاثية تتضمن دوري الأبطال في 2013 - لتدريب مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز الموسم المقبل.



وبايرن على أعتاب التتويج بالدوري المحلي للمرة الرابعة على التوالي والثالثة تحت قيادة غوارديولا لكن أوليتش يعتقد أن قلة من جماهير بايرن منبهرة بهذا الأمر.



وخسر بايرن أمام اتليتيكو بسبب قاعدة التسجيل خارج الأرض حيث فاز 2-1 بملعبه يوم الثلاثاء الماضي لكنه خسر 1-صفر ذهابا في مدريد.



وعن اتليتيكو قال أوليتش "نعم إنه يقدم كرة قدم تفتقر للمتعة لكنه يعرف تماما ما يريد وخلال مباراة الشطرنج تلك قام (المدرب دييجو) سيميوني بكافة التحركات بشكل صحيح."



وتابع أوليتش الذي خسر نهائي دوري الأبطال مرتين مع بايرن قبل ان يرحل في 2012 لينضم لفولفسبورج "غوارديولا ظل متمسكا بفلسفته وفشل في الفوز بلقب أوروبي رغم أنه كان يجب أن يتعامل مع عبء التوقعات منذ البداية.



"جاء بعد هينكس الذي فاز بكل شيء وكان يتعين عليه معادلة نجاحاته لكنه لم يفعل هذا لذا لن يبقى في الذاكرة."



