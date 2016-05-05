دونغا يضم مهاجماً صاعداً لخلافة نيمار

المصدر: برازيليا - د ب أ

قرر كارلوس دونغا مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم الخميس ضم ثلاثة لاعبين للمرة الأولى، إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المئوية.

واختير كل من إيديرسون حارس مرمى بنفيكا البرتغالي ورودريجو كايو مدافع ساو باولو البرازيلي، بالإضافة إلى جابرييل مهاجم سانتوس البرازيلي 19/ عاما/ الملقب بـ(جابيجول)، للانضمام إلى قائمة منتخب البرازيل المشاركة في البطولة التي ستقام بالولايات المتحدة الشهر المقبل.

وكان دونغا قد أخرج نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الأسباني من حساباته في كوبا أمريكا، فيما يقود الهداف البرازيلي منتخب بلاده الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو في شهر آب/أغسطس القادم.

وتلعب البرازيل في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للبطولة، التي تقام فعالياتها من الثالث حتى 26 حزيران/يونيو المقبل، برفقة منتخبات الإكوادور وهايتي وبيرو.

واختار دونغا سبعة لاعبين تحت 23 عاما للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول في كوبا أمريكا، ربما يتم الاستعانة بهم في الأولمبياد أيضا.

