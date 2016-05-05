ريال مدريد يقرر الإبقاء على زيدان في الموسم المقبل

أكد أحد المساعدين المقربين من فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الأسباني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرجل الأول في النادي الملكي قرر بشكل نهائي الإبقاء على الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر المقرب من بيريز: "فلورينتينو استقر على هذا القرار منذ أسابيع، بغض النظر عن تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وتولى زيدان، الذي كان يشرف على الفريق الرديف لريال مدريد، المهمة الفنية للفريق الأول في الرابع من كانون ثان/يناير الماضي، خلفا للمدرب السابق رافايل بينتيز.

ووقع اللاعب الفرنسي السابق على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى موسمين أخرين، بيد أن استمراره كان محل شك بعد البداية الهزيلة للفريق المدريدي، وهو ما أثار الريبة في نفس زيدان نفسه حول إمكانية استمراره.

وقال زيدان عقب سقوط فريقه أمام جاره أتلتيكو مدريد في 27 فبراير الماضي بهدف نظيف على ملعب سانتياجو بيرنابيو: "العام القادم قد يشهد تغييرات في اللاعبين وفي المدرب أيضا".

ورغم ذلك، أفادت مصادر أن بيريز يشعر برضا كبير عن العمل اليومي للمدرب الفرنسي وعن الأجواء الرائعة داخل غرفة خلع الملابس، بعد عهد بينيتيز، الذي اتسم بالتوتر.

ونجح زيدان في ذلك الوقت في تبديد الشكوك، التي أثيرت حول قلة خبرته، كما كسب احترام وثقة لاعبيه، بالإضافة إلى حب الجماهير، التي باتت تردد اسمه قبل كل مباراة بنفس القدر الذي يحظى به اللاعبون.