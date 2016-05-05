كولومبيا تستبعد فالكاو من كوبا أميركا

استبعد مهاجم تشلسي الانكليزي راداميل فالكاو عن تشكيلة كولومبيا للنسخة المئوية من بطولة كوبا اميركا التي تحتضنها الولايات المتحدة من 3 الى 26 يونيو، وذلك بحسب التشكيلة الاولية التي اعلنها المدرب الارجنتيني خوسيه بيكرمان.



ودفع فالكاو (30 عاما) ثمن الموسم المخيب الذي امضاه مع تشلسي على سبيل الاعارة من موناكو الفرنسي، اذ اكتفى بخوض مباراتين فقط كأساسي وشارك مرة واحدة كاحتياطي منذ مطلع العام الحالي وذلك بسبب معاناته من اصابة في فخذه.



ولم يشارك فالكاو الذي يتصدر ترتيب افضل هدافي المنتخب مشاركة مع ارنولدو ايغواران (25 لكل منهما)، مع المنتخب الوطني منذ الخسارة امام الاوروغواي صفر-3 في اكتوبر ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وهو استبعد عن المباراتين اللتين فازت بهما بلاده على بوليفيا (3-2) والاكوادور (3-1) في اذار/مارس الماضي ضمن التصفيات ايضا.



وفي المقابل، شملت التشكيلة الاولية المكونة من 40 لاعبا مهاجمي ميلان الايطالي كارلوس باكا وسمبدوريا الايطالي لويس مورييل وبوروسيا دورتموند الالماني ادريان راموس، وذلك الى جانب خوان كوادرادو المعار من تشلسي الى يوفنتوس الايطالي وصانع العاب ريال مدريد الاسباني خاميس رودريغيز وحارس ارسنال الانكليزي دافيد اوسبينا الذين يشكلون الركيزة الاساسية لفريق بيكرمان.



وتنطلق كوبا اميركا التي توجت بها كولومبيا عام 2001، في الثالث من الشهر المقبل وتبدأ كولومبيا في اليوم الافتتاحي ضد الولايات المتحدة المضيفة وذلك ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم الباراغواي وكوستاريكا.