مارتينو: يتأثر بمشاكله الشخصية

أكد خيراردو مارتينو، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أن ليونيل ميسي "ليس من هؤلاء الأشخاص الذين يستيطيعون إخفاء تأثير مشاكلهم الشخصية عليهم".

وجاءت تصريحات مارتينو في إطار تقييمه للتأثيرات التي قد تصيب النجم الأرجنتيني بسبب مثوله أمام القضاء الأسباني في قضية تهرب ضريبي.

ويتعين على ميسي المثول أمام القضاء الأسباني في الثاني من حزيران/يونيو المقبل، قبل أيام قليلة من المشاركة مع الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا "المئوية" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مارتيبنو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أولا هناك أمر يتعلق به من الناحية الشخصية، إنه ليس من هؤلاء الذين لا تظهر عليهم تأثيرات مواقفهم الخاصة".

ورغم ذلك، أشار مارتينو إلى أن ميسي قدم أفضل مستوياته الفنية في الماضي تحت وطأة ظروف مماثلة.

وأضاف: "المرة الأخيرة، التي انضم فيها إلى المنتخب كان يعاني من تأثير نفس هذا الموضوع، في الحقيقة كان مستواه رائعا واستثنائيا".

وبدا القلق واضحا في كلمات مارتينو على النجم الأول لفريقه، حيث قال: "ما رأيته خلال مباريات المنتخب لا يدلل على أن ما يحدث له أمورا لا تؤثر عليه من الناحية النفسية أو النواحي غير الكروية".

وأوضح المدرب الأرجنتيني المخضرم أن ميسي سيتأثر أيضا بالطريقة، التي سينتهي بها موسمه الحالي مع برشلونة: "سيعتمد الأمر على كيفية انتهاء موسمه مع برشلونة، لقد خرج من دوري الأبطال، لديه فرصة الصراع على لقبين، أحدهما في الدوري الأسباني، الذي سيحسم بعد مباراتين والأخرى في نهائي كأس الملك أمام اشبيلية".

وتابع: "هذا سيكون له تأثير عليه وعلى جميع اللاعبين الذين يلعبون من أجل تحقيق هذا الإنجاز".

ويسافر ميسي إلى الأرجنتين عقب نهائي كأس الملك لينضم لتدريبات منتخب بلاده استعدادا لكوبا أمريكا، ثم يعود إلى أسبانيا للمثول أمام القضاء، قبل أن يتوجه مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في البطولة القارية الكبيرة، حسبما أكد مارتينو.

