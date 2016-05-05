ريال مدريد يطير لمواجهة أتلتيكو في نهائي الأبطال

قادت النيران الصديقة فريق ريال مدريد الأسباني للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب 1-صفر على ضيفه مانشستر سيتي الانجليزي في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة اليوم الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين الأسبوع الماضي بمدينة مانشستر الانجليزي قد انتهت بالتعادل السلبي، لينتزع الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد عشرة ألقاب، بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وسجل فيرناندو ريجس لاعب سيتي هدف الريال الوحيد في الدقيقة 20 بعدما اصطدمت تسديدة النجم الويلزي جاريث بيل بقدمه قبل أن تعانق الكرة مرمى الفريق الانجليزي.

وضرب الريال بذلك موعدا في النهائي، الذي سيقام بمدينة ميلانو الإيطالية في 28 مايو الجاري، مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي اجتاز عقبة بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلتقي خلالها قطبا العاصمة الأسبانية في نهائي البطولة خلال ثلاثة أعوام بعدما سبق لهما أن التقيا في المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 2014 وانتهت بفوز الريال 4 / 1 بعد التمديد.

وواصلت الكرة الأسبانية بذلك فرض هيمنتها على البطولة للعام الثالث على التوالي بعدما ضمنت التتويج باللقب للعام الثالث على التوالي عقب حصول ريال مدريد وبرشلونة على اللقب في العامين الماضيين.

