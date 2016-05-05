هوملز: بيان دورتموند "القذر" خلق انطباعاً مختلفاً

قال ماتس هوملز قائد بروسيا دورتموند إن انتقاله المرتقب الى بايرن ميونيخ لم يتحدد حتى الان منتقدا ما سماه "البيان القذر" الصادر عن ناديه الأسبوع الماضي والذي كشف عن رغبة اللاعب في الانتقال الى غريمه في الدوري.



وأعلن دورتموند ان اللاعب الدولي الالماني تقدم بطلب للرحيل عقب نهاية الموسم قائلا إنه يرغب في الانضمام الى بايرن وهو اعلان اغضب جماهير دورتموند التي اطلقت صيحات الاستهجان ضد هوملز في مباراة امام فولفسبورج.



وأبلغ هوملز مشجعين كانوا ينتظرون خارج المركز التدريبي للنادي الاربعاء "لم يتحدد اي شيء بعد. هذا البيان القذر خلق انطباعا مختلفا."



وقال دورتموند إن بايرن لم يتقدم بعد بعرض للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي يرتبط بتعاقد لعام اخر مع ناديه الحالي.



وأضاف في بيان "كاجراء احترازي نود الاشارة الى ان الطرفين لم يتفقا بشأن الشرط الجزائي واللاعب يرتبط بديهيا ببروسيا دورتموند حتى 30 يونيو 2017."



والانتقال الى بايرن قد يمثل عودة الى الديار بالنسبة لهوملز الذي تدرج في الفئات السنية في العملاق البافاري قبل الانتقال الى دورتموند في اكتوبر 2008.



وفي حال انتقاله سيكون ثالث لاعب بارز من دورتموند ينضم الى بايرن منذ 2013 بعد ماريو جوتسه وروبرت ليفاندوفسكي.



ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن بايرن المتصدر قبل مباراتين من النهاية. وسيلتقيان ايضا في نهائي كأس المانيا في 21 مايو.



