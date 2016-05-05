وكيل أعماله: إبراهيموفيتش قد يعود إلى ميلان

كشف مدير اعمال النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم أن موكله قد يعود إلى ميلان الإيطالي، بحسب تقرير نشر الخميس.

ومن المتوقع أن يرحل ابراهيموفيتش عن باريس سان جرمان في نهاية الموسم الحالي، بعد ان قاد النادي الباريسي للقبه الرابع على التوالي في الدوري المحلي بتسجيله 34 هدفا حتى الان، وتتحدث التقارير عن ان الدوري الانكليزي الممتاز سيكون وجهته المقبلة.

لكن مدير اعمال ابراهيموفيتش مينو رايولا كشف لمجلة "جي كيو" المخصصة للرجال ان النجم الدولي السويدي قد يعود الى الدوري الايطالي حيث دافع ايضا عن الوان يوفنتوس وإنتر ميلان.

ونقل موقع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" عن رايولا قوله لمجلة "جي كيو" ان "ايبرا قد يعود الى ايطاليا، الى ميلان".

ويمثل رايولا ايضا نجم وسط يوفنتوس الفرنسي بول بوغبا ومهاجم ليفربول الانكليزي المعار الى ميلان ماريو بالوتيلي.

واستبعد رايولا ان يتم اغراء بوغبا للرحيل عن يوفنتوس، المتوج بطلا للدوري الايطالي للمرة الخامسة على التوالي، من اجل الالتحاق بتشلسي الانكليزي، لكنه ابقى الباب مفتوحا امام خطوة من هذا النوع بالقول: "على اقله ليس في الوقت الحالي".

واعتبر رايولا ان بالوتيلي يملك امكانات تخوله ان يكون على نفس المستوى من نجم برشلونة الاسباني والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي لو كان يتمتع بنفس السلوك الذي يتمتع به ابراهيموفيتش.

وعاد "المشاغب" بالوتيلي الى الملاعب مؤخرا بعد تعافيه من الاصابة لكن من المستبعد جدا ان يكون اسمه ضمن تشكيلة ايطاليا لكأس اوروبا 2016 رغم بعض العروض الجيدة التي قدمها بعد عودته.

وقال رايولا: "لو كان يتمتع بسلوك مشابه لسلوك ابراهيموفيتش، لحصل ميسي على عدد اقل من جوائز الكرة الذهبية" المخصصة لافضل لاعب في العالم.