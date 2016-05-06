إيقاف ديمبيليه 6 مباريات بسبب اعتدائه على كوستا

عوقب لاعب وسط توتنهام ثاني ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم الدولي البلجيكي موسى ديمبيليه بالايقاف 6 مباريات لسلوكه العنيف بعد اعتدائه على مهاجم تشلسي الدولي الاسباني دييغو كوستا خلال مباراة الفريقين (2-2) الاثنين الماضي.

واظهرت الاعادة ان ديمبيليه "غرز" اظافر يده في عين كوستا ووجنته خلال اشكال في المباراة التي خسر على اثرها توتنهام صراعه على اللقب مع ليستر سيتي، لكن الحكم لم ير تفاصيل الحادثة التي بدأت بين البلجيكي ولاعب الوسط النيجيري جون اوبي ميكل تحول الى مشادة بين لاعبي الفريقين قبيل انتهاء الشوط الاول.



وراجع الاتحاد الانكليزي تفاصيل الحادثة وقرر ايقاف ديمبيليه 6 مباريات بمفعول فوري، مشيرا الى ان لاعب وسط توتنهام تقبل التهمة الموجهة اليه لكنه اعترض على موقف الاتحاد الذي رأى ان عقوبة الايقاف 3 مباريات في مواقف من هذا النوع ليست كافية بحق البلجيكي نظرا لفداحة ما قام به.



وأضاف الاتحاد ان "لجنة مستقلة لتنظيم الخلافات ايدت موقف الاتحاد الانكليزي لكرة القدم في جلسة اليوم واعتبرت ان اضافة 3 مباريات اخرى الى عقوبة الايقاف هي الخطوة المناسبة".



وذكرت بعض التقارير ان توتنهام يتجه على الارجح الى التقدم باستئناف بخصوص مدة العقوبة لكن سيغيب ديمبيليه من حيث المبدأ عن المباراتين الاخيرتين للفريق اللندني في الدوري هذا الموسم ضد ساوثمبتون ونيوكاسل وعن المباريات الاربع الاولى من الموسم المقبل.



