إيقاف رئيسي اتحادي تشيلي وكولومبيا السابقين مدى الحياة

قررت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة هانز يواكيم ايكرت، إيقاف مسؤولين سابقين في الاتحاد الأميركي الجنوبي للعبة مدى الحياة عن أي أنشطة تتعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي، لتورطهما في فضائح الفساد التي تضرب الفيفا.

وقررت اللجنة في بيان لها إيقاف سيرخيو خادوي، نائب رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي للعبة السابق ورئيس سابق للاتحاد التشيلي، ولويس بيدويا عضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا ونائب سابق للاتحاد الأميركي الجنوبي أيضا ورئيس سابق للاتحاد الكولومبي، مدى الحياة.

وكانت الغرفة القضائية فتحت تحقيقات بهذين المسؤولين في 4 ديسمبر 2015 بطلب من وزارة العدل الأميركية بعد إقرارهما بارتكاب عمليات تحايل وابتزاز مالي.