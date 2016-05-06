برشلونة يدخل في سباق التعاقد مع بن عرفة

دخل برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم وحامل اللقب "في مفاوضات" مع الجناح الفرنسي حاتم بن عرفة بحسب ما كشف رئيس نادي نيس اليوم الجمعة.



وقال رئيس نيس جان-بيار ريفيير لمحطة "فرانس 3" في تأكيد لما ذكرته سابقا صحيفة "ليكيب" الرياضية ان انتقال اللاعب الى النادي الكاتالوني "مرجح جدا". برشلونة واحد من الاندية التي استوضحت وضع حاتم. بصراحة، لو حصل هذا الامر (الانتقال)، فسأكون سعيدا جدا جدا لحاتم الذي يستحق الذهاب الى ناد مثل برشلونة".



وواصل: "لكن الامور لم تحسم حتى الان حسب ما قال حاتم. انهما في مفاوضات كما هي حاله مع الاندية الاخرى".



وينتهي عقد بن عرفة (29 عاما) في نهاية هذا الموسم الذي اطلق فيه مسيرته الكروية مجددا بعدما سجل 17 هدفا ما ساهم في امكانية حصول فريقه على مقعد مؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



ولا تزال حظوظ نيس قائمة ايضا من اجل المنافسة على المركزين الثاني والثالث المؤهلين الى دوري الابطال كونه يتخلف بفارق 5 نقاط عن ليون وموناكو قبل مرحلتين على ختام الموسم، والاخيران يتواجهان ايضا غدا السبت ما يعزز وضعه.



ومن المرجح ان يخوض بن عرفة مباراته الاخيرة امام جمهور نيس عندما يتواجه الاخير مع ضيفه سانت اتيان الرابع السبت في لقاء مصيري بالنسبة لمشاركته القارية.



ويبدو ان وضع لاعب ليون ومرسيليا السابق انقلب رأسا على عقب في غضون عام واحد اذ كان دون فريق في الاشهر الستة الاولى من 2015 بعد انتهاء فترة اعارته من نيوكاسل الانكليزي الى مواطنه هال سيتي قبل اوانها.



وينافس بن عرفة نجمي باريس سان جرمان السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والارجنتيني انخل دي ماريا ولاعب وسط مرسيليا لاسانا ديارا على جائزة افضل لاعب في الدوري الفرنسي لهذا الموسم.



