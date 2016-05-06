غوارديولا: "التسريبات" هدفها النيل مني

المصدر: ميونخ - د ب أ

قال جوسيب غوارديولا مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن تسريبات من غرفة خلع الملابس عما تردد عن خلاف مع الجهاز الطبي تعني هجوما عليه.

وقال غوارديولا اليوم الجمعة: "الأشخاص الذين يتحدثون يريدون النيل مني. هذا حدث مرات عديدة في الثلاث سنوات الماضية".

وجاءت تصريحات غوارديولا بعدما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا أفاد بوقوع خلاف بين المدرب والجهاز الطبي بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال غوارديولا إنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تسريبات من داخل غرفة خلع الملابس.

وقال: "مالا يعرفه هؤلاء الأشخاص ان ما يفعلونه يضر بالفريق والنادي وليس بي. في الموسم المقبل لن أكون مدرب هذا الفريق".

وذكر تقرير "بيلد" إن خلافا نشب في غرفة خلع الملابس بعدما انتقد غوارديولا الجهاز الطبي عقب مباراة دوري أبطال أوروبا. وتساءل غوارديولا كيف يشارك دييغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد في المباراة بعد إصابته بإصابة عضلية في الوقت الذي يحتاج فيه لاعبو بايرن ميونيخ لوقت طويل للتعافي من إصابتهم.

وقالت بيلد إن أخصائي العلاج الطبيعي رد على هذا قائلا "ليس لديك الحق لتقول هذا" وقال لغوارديولا :" جميع اللاعبين جاهزون. كلهم عدا آرين روبين وهولغر بادشتوبر.

وذكرت تقارير أن علاقة غوارديولا بالجهاز الطبي متوترة بسبب الإصابات، وهو ما ادى إلى إستقالة الدكتور هانز-ويلهيلم مولر-ولفهارت وجهازه من الفريق في الموسم الماضي.

ويمكن لبايرن حصد لقب الدوري الألماني للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على إنغلوشتاد غدا السبت بغض النظر عن نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند مع آينتراخت فرانكفورت التي ستقام في نفس التوقيت.

وقال غوارديولا إنه "ليس من السهل" على لاعبيه ان يستجمعوا قواهم سريعا بعد خيبة الأمل الكبيرة لفشلهم في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل غوارديولا في تحقيق الثنائية بالفوز بالدوري والكأس قبل رحيله عن الفريق لتدريب مانشستر سيتي.

وسيلتقي بايرن ميونيخ مع ضيفه هانوفر في المباراة الأخيرة بالدوري قبل ان يواجه فريق دورتموند في نهائي الكأس يوم 21 من الشهر الجاري بمدينة برلين.