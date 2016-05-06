فينغر: تشامبرلين يغيب عن بطولة أوروبا بسبب الإصابة

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال الانجليزي، اليوم الجمعة، إن لاعب وسط فريقه اليكس اوكسليد تشامبرلين سيغيب عن بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم في فرنسا بسبب إصابة في الركبة سيغيب بسببها عن الملاعب مدة تصل إلى شهرين.

ولم يشارك الانجليزي الدولي تشامبرلين مع فريقه اللندني منذ تعرضه للإصابة في مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني في 23 فبراير الماضي، وكان من المقرر أن يعود لصفوف فريقه والمشاركة مع الفريق الأول في مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

وقال فينغر للصحافيين: "لا يمكن له المشاركة في بطولة أوروبا. سيعود إلى الملاعب في بداية يوليو".

وستنافس انجلترا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات روسيا وسلوفاكيا وويلز.

وستنطلق البطولة الأوروبية التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة الأولى في العاشر من يونيو وتستمر شهرا كاملا.