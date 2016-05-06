نائب رئيس ليستر: محرز أكد استمراره مع الفريق

قالت وسائل إعلام بريطانية أمس الخميس، إن رياض محرز أبلغ ناديه ليستر سيتي الذي ضمن التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بأنه يرغب في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

ولعب الجناح الجزائري الدولي محرز دورا محوريا في فوز فريقه باللقب المحلي الأول للمرة الأولى في تاريخه، لكن تحدثت بعض التكهنات عن إمكانية رحيله بعد أن أشار وكيل أعماله إلى أن نسبة استمراره مع النادي هي "50 في المئة".

لكن اياوات سريفادهانابرابا نائب رئيس النادي وابن فيكاي مالك النادي قال إنه تلقى تأكيدا من محرز بأنه يرغب في الاستمرار في صفوف النادي في الموسم المقبل.

ونقل موقع ذا تليغراف عن نائب رئيس النادي قوله: "أتمنى أن يستمتع اللاعبون بهذه اللحظة وألا يقلقوا بشأن عقودهم".

وأضاف نائب رئيس النادي: "إنهم لاعبون جيدون.. وتحدثت إلى محرز وقلت له.. هل تشعر بالقلق فقال.. لا وأريد البقاء في النادي. هذا هو ما يريده. إنه يريد الاستمرار في صفوف النادي".

وأوضح نائب رئيس ليستر قائلا: "الأمر يعتمد على اللاعبين والأندية التي تريد التعاقد معهم. لكننا لا ننوي بيع أي لاعبين ولا مشكلة لدينا في المال".



وأردف قائلا: "سنبذل كل جهد مستطاع لبناء الفريق وتأمين استمرار نفس مجموعة اللاعبين وإضافة بعض النوعية إليها".

وتألق محرز (25 عاما) تماما خلال الموسم الحالي وسجل 17 هدفا في الدوري وصنع 11 هدفا ما منحه جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب هذا العام.

ويستضيف ليستر منافسه ايفرتون صاحب المركز 11 غداً السبت في مباراة ستشهد تسلمه كأس الدوري الانجليزي الممتاز.