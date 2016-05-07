إنتر ميلان يحقق فوزاً صعباً أمام إمبولي

المصدر: روما - د ب أ

انتزع فريق انتر ميلان فوزا صعباً من ضيفه إمبولي 2-1 اليوم السبت، في افتتاحية مباريات المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي انتر ماورو إيكاردي وايفان بيريسيتش في الدقيقتين 12 و 40 فيما سجل هدف إمبولي الوحيد مانويل بوتشياريلي في الدقيقة .37

ورفع انتر رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد إمبولي عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني للانتر في آخر 4 مباريات والعشرين له هذا الموسم مقابل الهزيمة في 10 مباريات والتعادل في 7.

بينما تعد هذه الخسارة هي الثانية لإمبولي في آخر 4 مباريات والسادسة عشر له هذا الموسم علما بأن الفريق فاز في 11 مباراة وتعادل في 10.

