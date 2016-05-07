وفاة الكاميروني ايكينغ تؤجل مباريات الدوري الروماني

المصدر: بوخارست - د ب أ

توفى الكاميروني باتريك ايكينغ، لاعب وسط دينامو بوخارست الروماني، خلال مباراة فريقه امام فيتورول أمس الجمعة حيث سقط داخل الملعب ويشتبه في أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة.

وسقط ايكينج 26 عاما، على أرض الملعب في الدقيقة 70 من المباراة وفشلت محاولات انقاذه، وبعدما مكث عدة ساعات داخل المستشفى تم الاعلان عن وفاته.

وأكد الاتحادان الروماني والكاميروني نبأ وفاة ايكينج اليوم السبت، وتم تأجيل مباريات الجولة الحالية من الدوري الروماني كما جرى تأجيل مباراة نهائي الكأس من 10 إلى 17 مايو.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانا اعرب من خلاله الرئيس جياني انفانتينو عن تعازيه قائلا: "اشعر بحزن شديد بعد علمي بنبأ وفاة الكاميروني باتريك ايكينج في لحظات مثل هذه . اللسان يعجز عن التعبير عما أشعر به".

وبدأ ايكينغ صاحب المباراتين الدوليتين مع المنتخب الكاميروني، مسيرته الرياضية مع كانون ياوندي ثم انتقل في يناير الماضي إلى دينامو، كما لعب في صفوف لومان الفرنسي ولوزان السويسري وقرطبة الاسباني.

وذكرت تقارير إعلامية في رومانيا أن الشرطة فتحت تحقيقا في أمكانية حدوث مخالفات ساهمت في وفاة ايكينغ، حيث تردد أن سيارة الاسعاف داخل الملعب لم تكن مجهزة بجهاز إزالة الرجفان.

وايكينغ هو ثاني لاعب لدينامو بوخارست يتوفى خلال مباراة حيث تعرض اللاعب الروماني الدولي السابق كاتالين هالدان لسكتة دماغية خلال مباراة ودية للفريق في عام 2000.

وتوفى الكاميروني الأخر مارك فيفيان فوي بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده في كأس القارات بفرنسا عام .2003

